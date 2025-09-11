Из жизни
09:15, 11 сентября 2025Из жизни

27-летняя королева красоты попала в смертельную аварию

В Эквадоре бывшая королева красоты Замбрано погибла в аварии
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Marcos Pin / Reuters

В Эквадоре бывшая королева красоты города Эль-Эмпальме попала в смертельную аварию. Об этом сообщает Blu Radio.

27-летняя Шамель Алехандра Алава Замбрано ехала на пикапе с мужем, как вдруг в них врезался другой автомобиль. В автокатастрофе пострадало шесть человек — они восстанавливаются в больнице. Врачам не удалось спасти только Замбрано. Причины аварии еще выясняются.

Материалы по теме:
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог. Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог.Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
18 декабря 2024
Выбрана самая красивая девушка планеты. Кто стал новой «Мисс Мира» и почему одна из участниц со скандалом покинула конкурс?
Выбрана самая красивая девушка планеты.Кто стал новой «Мисс Мира» и почему одна из участниц со скандалом покинула конкурс?
31 мая 2025

Замбрано выиграла городской конкурс красоты в 2015 году. Как рассказывают близкие женщины, в декабре 2024 года она вышла замуж за Гонсало Кантоса и планировала строить с ним семью. Замбрано много путешествовала и мечтала однажды стать мэром родного Эль-Эмпальме.

Ранее сообщалось, что в Гватемале королева красоты города Ла-Бланка, департамент Сан-Маркос, попала в смертельную аварию на одном из самых опасных шоссе в стране. Она не справилась с управлением мотоциклом по дороге на работу.

    Все новости