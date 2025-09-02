Из жизни
10:18, 2 сентября 2025Из жизни

20-летняя королева красоты попала в смертельную аварию на мотоцикле

20-летняя королева красоты из Гватемалы попала в ДТП на мотоцикле и погибла
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Godlikeart / Shutterstock / Fotodom

В Гватемале королева красоты города Ла-Бланка, департамент Сан-Маркос, попала в смертельную аварию на одном из самых опасных шоссе в стране. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

20-летняя Алондра Марианела Эрнандес Перес не справилась с управлением мотоциклом по дороге на работу во вторник, 26 августа. Девушку доставили в больницу, однако спасти ее врачи не смогли. ДТП произошло на шоссе между городами Сан-Маркос и Кесальтенанго. Этот участок дороги известен большим количеством аварий и считается одним из самых опасных в стране.

Перес стала королевой красоты Ла-Бланки в 2024 году. Как написали местные СМИ, девушка находилась на старте многообещающей карьеры в модельном бизнесе.

Ранее сообщалось, что в Эквадоре неизвестные бандиты расправились с бывшей королевой красоты провинции Манаби и ранили ее возлюбленного и годовалую дочь.

