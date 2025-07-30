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10:57, 30 июля 2025Из жизни

Бандиты расправились с королевой красоты и ранили ее годовалую дочь

The Sun: В Эквадоре бандиты расстреляли королеву красоты Эстер Крус
Никита Савин
Никита Савин

Фото: @Anhyaloa

В Эквадоре неизвестные бандиты расправились с бывшей королевой красоты провинции Манаби и ранили ее возлюбленного и годовалую дочь. Об этом сообщает The Sun.

Нападение на 25-летнюю Эстер Габриэлу Мурильо Крус, которая в 2018 году получила титул «Королева красоты провинции Манаби», произошло днем в субботу, 26 июля. Женщина вместе с возлюбленным и дочерью ехала в автомобиле по улице города Манта, когда их догнал мотоцикл преступников. Они открыли шквальный огонь по машине, после чего скрылись.

Крус доставили в больницу с тяжелыми ранениями, спасти ее врачам не удалось. Спутник бывшей королевы красоты и ее дочь также получили огнестрельные ранения и остаются в клинике. Власти начали срочное расследование, чтобы установить мотивы нападавших. Крус была очень известной личностью в Манаби. До того как стать королевой красоты провинции, она выиграла еще три локальных конкурса.

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Как пишет The Sun, в последние годы в Эквадоре обострилось противостояние наркокартелей. Количество преступлений, связанных с насилием, выросло в несколько раз. Бандиты захватывали тюрьмы и массово выпускали подельников. Город Манта превратился в один из самых опасных в стране, и столкновения между бойцами картелей происходят там постоянно.

Ранее сообщалось, что не стало Лорены Аргуэлло, выигравшей конкурс «Мисс Эквадор». Это случилось незадолго до свадьбы 28-летней женщины.

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