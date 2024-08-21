Валя Карнавал снялась в откровенном латексном костюме

22-летняя блогерша Валя Карнавал снялась в мини-юбке и кроп-топе из латекса

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) снялась в откровенном образе. Данные фото появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя исполнительница предстала перед камерой в красном латексном костюме, который состоял из облегающего кроп-топа на молнии и с глубоким декольте и мини-юбки. Также знаменитость надела белые ботильоны на шпильках и массивные серьги.

В то же время она уложила волосы в гладкий низкий хвост, разделив их на прямой пробор, и сделала яркий макияж с широкими черными стрелками на веках и розовыми тенями.

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