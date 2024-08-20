Клава Кока в бикини снялась с полуобнаженным возлюбленным

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) в купальнике снялась с полуобнаженным возлюбленным Александром Повериным. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя исполнительница поделилась кадрами с португальского острова Мадейра. Так, она позировала на яхте в бежевом бикини, прижимаясь к своему избраннику. В свою очередь, мужчина предстал перед камерой в голубых шортах выше колена и черных солнцезащитных очках.

Кроме того, на одном из снимков влюбленные целовались, стоя на вершине скалы в серых нарядах.

Ранее в августе Клава Кока также раскрыла свой вес после похудения.