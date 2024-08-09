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13:49, 9 августа 2024Ценности

Клава Кока раскрыла свой вес после похудения

28-летняя певица Клава Кока стала весить 52 килограмма после похудения

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) раскрыла свой вес после похудения. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя исполнительница продемонстрировала снимок, на котором стоит на весах. Так, знаменитость стала весить 52,4 килограмма. При этом она отметила, что гордится собой и продолжает спортивные тренировки.

«Последний раз такой вес был в одиннадцатом классе», — указала в подписи звезда.

Ранее в августе Екатерина Варнава снялась в откровенном наряде на фоне подозрений в приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который звезды стали использовать для похудения.

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      Карина Черных
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