Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:44, 8 августа 2024Ценности

Екатерина Варнава опубликовала фото в купальнике на фоне подозрений в приеме «Оземпика»

39-летняя актриса Екатерина Варнава снялась в слитном купальнике в Ессентуках

Фото: @kativarnava

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава снялась в откровенном наряде на фоне подозрений в приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который звезды стали использовать для похудения. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman запечатлела себя в номере санатория в Ессентуках. Она предстала на фото в приталенном слитном купальнике нюдового оттенка с драпировками и глубоким декольте. 39-летняя звезда также надела коричневую бейсболку и сделала пастельно-розовый маникюр.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

«Горная природа, ранние подъемы, трехразовое питание и душ Шарко... Что еще надо для счастья?» — указала в подписи артистка.

Ранее в августе Екатерина Варнава раскрыла секрет красоты после потери веса.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Киев объяснил, зачем ВСУ вторглись в Курскую область. В США выдвинули иную версию

      Змея проникла в сумку дачника и оказалась в подъезде столичного дома

      Россиянина приговорили к 14 годам за развращение семи детей

      Два мирных жителя получили ранения во время работы ПВО в российском регионе

      Врач указал на опасное последствие частого употребления алкоголя

      Россиянка описала отдых на главном курорте богачей словами «не пляж, а базар-вокзал»

      В МИД заявили об активизации сотрудничества с Китаем в космосе

      Нападение ВСУ на Курскую область разогнало цены на газ в Европе

      39-летняя Ольга Серябкина похвасталась фигурой в бикини

      Долгожданная экранизация компьютерной игры получила нулевую оценку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше