Екатерина Варнава опубликовала фото в купальнике на фоне подозрений в приеме «Оземпика»

39-летняя актриса Екатерина Варнава снялась в слитном купальнике в Ессентуках

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава снялась в откровенном наряде на фоне подозрений в приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который звезды стали использовать для похудения. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman запечатлела себя в номере санатория в Ессентуках. Она предстала на фото в приталенном слитном купальнике нюдового оттенка с драпировками и глубоким декольте. 39-летняя звезда также надела коричневую бейсболку и сделала пастельно-розовый маникюр.

«Горная природа, ранние подъемы, трехразовое питание и душ Шарко... Что еще надо для счастья?» — указала в подписи артистка.

Ранее в августе Екатерина Варнава раскрыла секрет красоты после потери веса.