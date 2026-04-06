00:53, 6 апреля 2026Мир

Отец Маска принял сторону Москвы в конфликте на Украине

Эррол Маск заявил, что в оценке конфликта на Украине поддерживает Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эррол Маск

Эррол Маск . Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол заявил, что в оценке конфликта на Украине он поддерживает Москву, а не Киев. Об этом пишет РИА Новости.

«Я бы встал на сторону России в этом вопросе. Очевидно, что с Украиной что-то не так», — подчеркнул он.

Как уточнил Эррол Маск, украинские власти переводили выплаты бывшему американскому президенту Джо Байдену и его сыну Хантеру Байдену.

Ранее Маск-старший назвал Соединенные Штаты «гетто» в сравнении с Россией. Он также подчеркнул, что на фоне Москвы Вашингтон выглядит неухоженным, что связано с качеством управления городами.

