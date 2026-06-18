Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:31, 18 июня 2026Наука и техника

«Необратимые повреждения». Россия заглушила спутники Starlink. Что с ними произошло?

На заглушенных Россией спутниках Starlink обнаружили необратимые повреждения
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andriy Dubchak/ Frontliner / Getty Images

Заглушенные российскими военными спутники Starlink, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для нанесения ударов по территории РФ, получили необратимые повреждения. Об этом заявил Telegram-канал «Военная хроника», ссылаясь на выводы зарубежных исследователей.

Первый и наиболее важный [вывод] заключается в том, что в конечном итоге электронные компоненты космических аппаратов, чьи орбитальные траектории пролегают через зону активного глушения, так или иначе получат необратимые повреждения

Telegram-канал «Военная хроника»

Еще один вывод, к которому пришли западные исследователи, связан с площадью эффективного покрытия российского противоспутникового комплекса «Волна-Купол-Гарант». Выяснилось, что она регулярно увеличивается. Эксперты полагают, что скоро новый российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сможет обеспечить полное перекрытие восходящего канала связи на площади в десятки километров. Добиться такого эффекта, как предполагается, удастся путем генерации направленных помех или трансляции ложных пакетов данных.

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Если эта гипотеза подтвердится на практике, то у российских Вооруженных сил появится техническая возможность «накрывать радиоэлектронным "колпаком" не отдельные тактические участки фронта, а протяженные оперативно-стратегические оборонительные районы», отметила «Военная хроника».

Эксперт по беспилотной авиации объяснил принцип работы глушителя

Российский противоспутниковый комплекс «Волна-Купол-Гарант» слепит спутники Starlink паразитическими сигналами. О принципах работы нового комплекса РЭБ рассказал эксперт в области беспилотной авиации, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его словам, российская разработка ставит перед собой задачу не нарушения связи между дроном и спутником, а подавления работы самого спутника. «Для этого она буквально слепит его в радиоэфире паразитическими сигналами, не давая возможности услышать абонентов с земли», — пояснил эксперт.

Щенки, отдыхающие рядом с терминалом Starlink

Щенки, отдыхающие рядом с терминалом Starlink

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Кузякин также объяснил, что подавить работу спутниковой связи, установленной на дроны, не так просто: для этого необходимо, чтобы комплекс РЭБ находился между летящим дроном и спутником, а это крайне тяжело реализовать.

Тем не менее для российских специалистов нет таких задач, с которыми мы бы не справились. Если нельзя нарушить связь между дроном и спутником, то что если нарушить работу самого спутника. А то может и вообще вывести его из строя

Дмитрий Кузякингенеральный конструктор ЦКБР

Что известно о российском глушителе связи Starlink?

О новом способе борьбы российских военных с беспилотниками заявила украинская сторона. После этого военный эксперт Алексей Живов в беседе с «Лентой.ру» допустил, что российские разработчики действительно могли создать глушитель связи Starlink. Он также допустил, что ВСУ уже начали охотиться за этим техническим комплексом, так как он разрушил их планы.

По предварительной информации, новый комплекс РЭБ под названием «Волна-Купол-Гарант» представляет собой систему спутниковых антенн, установленных на нескольких прицепах, которая излучает мощные помехи на конкретный спутник, тем самым прерывая его связь с терминалами на земле. Изначально предполагалось, что одна такая система обеспечивает подавление спутниковой связи на площади около 20 квадратных километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Необратимые повреждения». Россия заглушила спутники Starlink. Что с ними произошло?

    В России рассказали о новом оружии в виде гибрида дрона и крылатой ракеты

    Министр войны США призвал НАТО перейти к жестокости

    Двух предполагаемых подельников петербургского миллиардера Трабера арестовали

    В России указали на причастных к крупнейшей за два года атаке на Москву

    Ольга Бузова похвасталась бриллиантовыми покупками на 1,2 миллиона рублей

    Власти заявили о штатной работе московских автозаправок

    Вице-президент США назвал себя конспирологом из-за дела Эпштейна

    Российская пенсионерка спасла свои деньги одним решением

    Мужчин предупредили о неочевидных симптомах рака простаты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok