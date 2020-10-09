Авиапассажирку публично пристыдили за откровенный наряд и заставили одеться

Пассажирку самолета публично пристыдили и заставили переодеться в рубашку пилота из-за откровенного наряда. Видео и подробности случившегося Кайла Юбэнкс (Kayla Eubanks) опубликовала в своем Twitter-аккаунте.

Как сообщила девушка, инцидент произошел во вторник, 6 октября, в аэропорту Чикаго. Сотрудники авиакомпании Southwest Airlines задержали ее у выхода на посадку и попросили сменить наряд.

Тогда туристка начала возмущаться и требовать, чтобы персонал перевозчика объяснил, почему клиенты, заплатившие за перелет, должны соблюдать дресс-код. Кроме того, она попросила, чтобы стюардессы показали ей регламент, в котором прописано, какую одежду следует носить пассажирам.

Тем не менее, бортпроводники не захотели слушать Юбэнкс и начали закрывать выход на посадку, однако в последний момент в диалог вмешался пилот. Он также предупредил туристку о неуместности наряда и отдал ей свою футболку, чтобы она смогла пройти в самолет.

«Я была унижена. Не другими путешественниками, а именно персоналом Southwest Airlines. Часть сотрудников делала мне комплименты, а другая часть — требовала одеться», — вспоминает Юбэнкс.

После окончания рейса девушке пришлось общаться с супервайзерами в другом аэропорту, которые также пытались ей объяснить, что ее одежда могла быть оскорбительной для других пассажиров.

В июле 2019 года пассажирка авиакомпании EasyJet пожаловалась на стюардессу, которая не пустила ее в самолет из-за вызывающего наряда. 31-летняя Гарриет Осборн поднялась на борт самолета, следовавшего из Малаги в Лондон, в прозрачной кружевной блузке черного цвета, надетой на голое тело.