Полиция взяла штурмом номер в отеле Турции из-за нарушившего правила туриста

В Турции полиция была вынуждена взять штурмом номер одного из местных отелей из-за туриста, который нарушил правила проживания. Об этом пишет Beyaz Gazete.

Инцидент произошел в четверг, 11 марта, в гостинице района Муратпаша в Анталье. По информации издания, 35-летний путешественник-«зимовщик», который провел в объекте размещения весь зимний сезон, спустился в вестибюль и закурил сигарету.

После того, как представитель персонала сделал ему замечание, гость возмутился, а затем поднялся в свою комнату, спустя некоторое время вернулся оттуда с пистолетом и начал угрожать. Сотрудники отеля сразу же сообщили о происходящем в полицию, после чего турист вернулся в номер и запер дверь.

Прибывшие на место представители правоохранительных органов в течение двух часов вели переговоры и просили мужчину «сдаться», однако тот не согласился.

В результате полицейские пошли на штурм комнаты — при помощи спецсредств высадили дверь и задержали дебошира, позднее его вывели с территории гостиницы в наручниках. Согласно предварительным данным, оружие постояльца оказалось пневматическим.

15 февраля сообщалось, что полиция турецкого курорта приняла украинского туриста, воспользовавшегося популярным аттракционом, за нарушителя комендантского часа и задержала его. Путешественник рассказал, что не знал о действующем законе, и после задержания вернулся в свой отель.