Запертый в отеле на карантин мужчина подавал сигналы прохожим записками в окне

Британский турист, запертый на карантин в отеле возле лондонского аэропорта Хитроу, оказался недоволен условиями размещения и начал подавать сигналы прохожим записками в окне. Об этом сообщает Daily Mail.

Проживающий на время карантина в гостинице Renaissance London неизвестный путешественник стал демонстрировать свое недовольство изоляцией на самодельных вывесках. «Тюрьма Хитроу», «Как же хорошо провести здесь свой день рождения», «В следующий раз я вернусь домой на лодке через Дувр», — такие сообщения турист приклеивал на стекло своего номера в знак протеста.

Согласно информации журналистов, многим британцам не нравится, что их принуждают проходить десятидневную изоляцию в отелях, проживание в которых обходится им в 1750 фунтов стерлингов (около 180 тысяч рублей).

Отмечается, что 22 февраля из-за акции протеста в другой лондонский объект размещения была вызвана полиция. Так, после разрешенной 15-минутной прогулки иностранные туристы отказались возвращаться в номера и собрались на автостоянке гостиницы Radisson Blu.

«Некоторые из нас начинают терять самообладание. Мне не нравится быть в клетке, хотя я всего лишь вернулся в свою родную страну», — так прокомментировал ситуацию один из участников акции.

Ранее в феврале сообщалось об ужасных условиях содержания британской семьи, запертой на десятидневный карантин в отеле аэропорта. Как рассказала одна из туристок, она обнаружила в номере использованные полотенца и поднос с грязными тарелками и остатками еды, а также нашла на простынях пятна крови.