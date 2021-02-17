Пара застряла в отеле на карантине и обрадовалась избавлению от четверых детей

Пара из Бразилии застряла на карантине в Лондоне по возвращении из отпуска и обрадовалась избавлению от четверых детей. Об этом сообщает Daily Mail.

43-летний Вагнер Араужо (Wagner Araujo) и его 40-летняя жена Элейн (Elaine) вернулись в Англию с отдыха в Бразилии и были помещены под карантин на десять дней в гостиницу Radisson Blu неподалеку от аэропорта. Сперва супруги жаловались на вид из окна, а также на маленькие порции еды.

Все, что мы видели из окна, — это стена отеля. «Поэтому мы попросили сотрудников объекта размещения поменять нам номер, и они согласились. Это было очень любезно с их стороны», — пояснил Араужо, добавив, что теперь их комната выходит на взлетную полосу и шоссе, за которыми интересно наблюдать.

Также пара отметила, что им пришлось заказать питание из «Макдоналдса», чтобы наесться, так как им принесли недостаточное количество еды в гостиницы. Тем не менее супруги признались, что они счастливы находиться на карантине, поскольку теперь у них есть возможность отдохнуть от домашних дел и детей.

«У нас слишком загруженная жизнь и четверо детей, так что мы собираемся провести все эти десять дней вместе, заперевшись в комнате. Мы сильно устали после 20-часового перелета, но все равно нашли время для романтики и планируем продолжать в том же духе», — заключил отец семейства.

В апреле 2020 года австралийские туристы, которых государство после возвращения из путешествий поместило на двухнедельный карантин в роскошные отели, пожаловались на некачественное питание. Один из путешественников обратился к руководству гостиницы с просьбой не подавать «тошнотворные» блюда, которыми можно отравить постояльцев.