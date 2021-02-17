Запертая на карантин в отеле семья рассказала о найденных в номере пятнах крови

Семья британцев, запертая на десятидневный карантин в отеле аэропорта, рассказала об ужасных условиях содержания. Об этом сообщает The Sun.

27-летняя Шинга Ньяшану (Shinga Nyashanu) вместе с матерью и сестрой прилетела в Хитроу (Великобритания) из Зимбабве утром 17 февраля. Путешественников разместили на обязательную десятидневную изоляцию в отель Radisson Blu Edwardian, однако гостиница оказалась не соответствующей ожиданиям британцев.

Так, по словам Ньяшаны, комнаты ее матери и сестры были не убраны — женщины обнаружили в номере использованные полотенца у раковины и поднос с грязными тарелками и остатками еды, а также нашли на простынях пятна крови.

«Было мерзко, когда мы зашли в номер. Это был настоящий шок для нас, мне стало плохо», — рассказала Ньяшану, добавив, что позже сотрудники гостиницы согласились переселить их в другой номер.

Кроме того, девушка пожаловалась, что когда она уезжала в Зимбабве, Великобритания еще не выпустила распоряжения об обязательном карантине всех прибывающих из-за границы. «Теперь мы должны заплатить 1750 фунтов стерлингов за каждого члена семьи за проживание в отеле. Я не знаю, где мы найдем такие деньги», — сетовала британка.

Как сообщает издание, представитель отеля заявил, что все гостиницы глобальной сети Radisson Hotels соблюдают строгие санитарно-гигиенические нормы. «Мы расследуем нарушения и исправим любые обнаруженные проблемы в кратчайшие сроки», — заверил он.

Ранее сообщалось о паре, которая застряла на карантине в Лондоне по возвращении из отпуска. Супруги признались, что они счастливы находиться на вынужденно изоляции, поскольку теперь у них есть возможность отдохнуть от домашних дел и детей.