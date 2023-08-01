Россия и Китай запустили групповые безвизовые поездки с 1 августа

В России запустили групповые безвизовые поездки в Китай с 1 августа. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития страны.

В Департаменте многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов объяснили, что туркомпаниям дадут подробные инструкции, если они захотят продавать групповые туры и работать с Китаем.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников анонсировал запуск безвизовых групповых поездок в Иран. По словам Решетникова, страны уже обменялись перечнем туроператоров. В настоящее время все необходимые процедуры уже завершены.