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13:02, 1 августа 2023Путешествия

В России запустили групповые безвизовые поездки в Китай

Россия и Китай запустили групповые безвизовые поездки с 1 августа

Фото: Nick Fewings / Unsplash

В России запустили групповые безвизовые поездки в Китай с 1 августа. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития страны.

В Департаменте многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов объяснили, что туркомпаниям дадут подробные инструкции, если они захотят продавать групповые туры и работать с Китаем.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников анонсировал запуск безвизовых групповых поездок в Иран. По словам Решетникова, страны уже обменялись перечнем туроператоров. В настоящее время все необходимые процедуры уже завершены.

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    Зарина Дзагоева
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