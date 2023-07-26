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11:29, 26 июля 2023Путешествия

В России запустят групповые безвизовые поездки в Иран и Китай

Минэкономразвития: Россия запустит групповые безвизовые поездки в Иран и Китай

Фото: Fatemeh Momtaz / Unsplash

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников анонсировал запуск безвизовых групповых поездок в Иран и Китай в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Решетникова, страны уже обменялись перечнем туроператоров. В настоящее время все необходимые процедуры уже завершены.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран предложил Москве ввести безвизовый режим между двумя странами. Джалали рассказал, что с иранской стороны уже были совершены шаги для осуществления планов по отмене виз в ближайшие месяцы 2023 года. Он подчеркнул, что осталось дождаться мнения РФ.

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    Зарина Дзагоева
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