Иран предложил ввести безвизовый режим с Россией

Посол Ирана в России рассказал о планах ввести безвизовый режим с РФ в ближайшие месяцы

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран предложил Москве ввести безвизовый режим между двумя странами. В настоящее время официальные лица России еще не дали ответ, уточнил он на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Джалали рассказал, что с иранской стороны уже были совершены шаги для осуществления планов по отмене виз в ближайшие месяцы 2023 года. Он подчеркнул, что осталось дождаться мнения РФ.

«С нашей стороны есть полная готовность для отмены виз между нашими странами», — заключил посол.

Ранее российские туристы, отдыхающие в Иране, развеяли пугающие мифы о стране. По словам россиянина Сергея, строгость, связанная с выбором одежды для женщин в Иране, по всей видимости, лишь стереотипы. Турист рассказал, что еще в самолете из Москвы в Тегеран большинство иранок надевали платки на голову только при выходе из аэропорта. Поэтому и иностранкам нет необходимости заматываться во все черное.

