Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:20, 13 февраля 2023Путешествия

Иран предложил ввести безвизовый режим с Россией

Посол Ирана в России рассказал о планах ввести безвизовый режим с РФ в ближайшие месяцы

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран предложил Москве ввести безвизовый режим между двумя странами. В настоящее время официальные лица России еще не дали ответ, уточнил он на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Джалали рассказал, что с иранской стороны уже были совершены шаги для осуществления планов по отмене виз в ближайшие месяцы 2023 года. Он подчеркнул, что осталось дождаться мнения РФ.

«С нашей стороны есть полная готовность для отмены виз между нашими странами», — заключил посол.

Ранее российские туристы, отдыхающие в Иране, развеяли пугающие мифы о стране. По словам россиянина Сергея, строгость, связанная с выбором одежды для женщин в Иране, по всей видимости, лишь стереотипы. Турист рассказал, что еще в самолете из Москвы в Тегеран большинство иранок надевали платки на голову только при выходе из аэропорта. Поэтому и иностранкам нет необходимости заматываться во все черное.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
В ЧВК «Вагнер» сообщили об успехах в районе Артемовска
Российская актриса рассказала о закулисье экстремального шоу
Украина решила усилить систему безопасности на границе с Белоруссией
Россиянин ударил подругу утюгом по лицу из-за общения в соцсетях
Приезжий похитил забытую пенсионеркой сумку почти с миллионом рублей
В НАТО назвали невозможным обеспечение Киева боеприпасами в ближайшие 2,5 года
Актеры «Джокера 2» пожаловались на невозможность отойти в туалет на съемках
Заваленные огромными сугробами улицы российского города показали на видео
Авербух рассказал о лечении Костомарова
Adidas потеряет 1,3 миллиарда долларов из-за прекращения работы с Канье Уэстом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.