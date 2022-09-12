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Отдыхающие в Иране россияне развеяли пугающие мифы о стране

Отдыхающие в Иране россияне описали поездку фразой «тут всем наплевать на ваш внешний вид»

Фото: Shutterstock

Российские туристы, отдыхающие в Иране, развеяли пугающие мифы о стране. Своими впечатлениями от поездки в закрытую исламскую республику путешественники поделились в Telegram-канале.

По словам россиянина Сергея, строгость, связанная с выбором одежды для женщин в Иране, по всей видимости — лишь стереотипы. Турист рассказал, что еще в самолете из Москвы в Тегеран большинство иранок надевали платки на голову только при выходе из аэропорта. Поэтому и иностранкам нет необходимости «заматываться во все черное».

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Кроме того, путешественник рассказал, что спустя несколько дней нахождения в Иране его супруга перестала носить одежду с длинными рукавами и постоянно накидывать на голову прозрачную шаль. «Тут всем наплевать на наш внешний вид. И в вагонах метро для женщин одни мужчины сидят», — отметил автор и предположил, что более строгие нравы могут быть в провинциальных городах.

В целом иранцы настроены к отдыхающим положительно, считает россиянин. Однако в «нетуристических местах» жители могут открыто разглядывать туристов. Также путешественника порадовала стоимость отдыха и перелета. Билеты из Москвы в Тегеран и обратно можно приобрести за 15 тысяч рублей.

В планах супружеской пары посещение нескольких иранских городов: Тегерана, Исфахана, Хамедана, Кашана, Шираза, Йезда и Шуштера. Россияне уже успели покататься по стране на автобусах и поездах. Им также предстоит внутренний перелет.

Ранее в сентябре сообщалось, что с 1 января 2023 года Россия и Иран введут безвизовый режим для групповых туристических поездок. Таким образом, отечественные путешественники смогут без оформления визы посещать персидскую страну до 15 дней.

Оставанцы
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Фариза Бацазова
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