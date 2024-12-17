«Синьхуа»: Китай увеличил срок безвизового транзита для иностранцев до 240 часов

Россиянам станет легче летать через Китай с пересадками — эта страна Азии увеличила срок безвизового транзита для иностранцев до 240 часов. Об этом сообщает «Синьхуа».

Уточняется, что с 17 декабря граждане 54 стран мира, включая Россию, Бразилию, Великобританию, США и Канаду, могут въезжать в Китай без виз при путешествии транзитом в третью страну или регион и находиться на территории Поднебесной до 10 суток.

Для въезда доступны 60 контрольно-пропускных пункта (КПП) в 24 провинциях, автономных районах и городах. По ним также можно будет свободно передвигаться.

Ранее сообщалось, что в 2024 году спрос россиян на зимние поездки в Китай вырос в четыре раза по сравнению с 2023-м. По мнению экспертов, это может быть связано с увеличением количества прямых рейсов в Поднебесную из российских регионов.

