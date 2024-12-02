Россияне массово устремились в одну страну Азии зимой

Спрос россиян на зимние поездки в Китай вырос в четыре раза

В 2024 году спрос россиян на зимние поездки в Китай вырос в четыре раза по сравнению с 2023-м. О том, что соотечественники массово устремились в эту страну Азии, сообщили аналитики сервиса «Яндекс Путешествия», их исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

По мнению экспертов, такой рост может быть связан с увеличением количества прямых рейсов в Поднебесную из российских регионов. Самым популярным китайским городом у отечественных путешественников оказался Пекин — в среднем они едут туда на месяц, а билеты бронируют за 3,5 месяца до вылета.

Кроме Китая, россияне активно интересуются поездками в Юго-Восточную Азию, а именно во Вьетнам (спрос на эту страну вырос в три раза), на Филиппины (в два с половиной раза), в Таиланд (в два раза) и в Индонезию (в два раза). Помимо этого, в лидерах по росту интереса оказались Объединенные Арабские Эмираты.

В своем исследовании аналитики учитывали поездки длительностью более трех недель с перелетами в обе стороны с декабря 2024-го по февраль 2025 года и аналогичные периоды прошлых лет.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на отдых за границей осенью 2024 года вырос на 38 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. Особенно возросла популярность стран Азии и ближнего зарубежья.

