Россияне массово устремились за границу

«Островок»: спрос россиян на отдых за границей вырос на 38 процентов

Российские туристы массово устремили за рубеж, спрос на отдых за границей осенью 2024 года вырос на 38 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. К такому выводу пришли аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», с их исследованием ознакомились «Известия».

По данным специалистов, особенно возросла популярность стран Азии и ближнего зарубежья. Так, втрое увеличилось число бронирований гостиниц и апартаментов со стороны российских туристов в Абхазии.

Двукратный рост эксперты сервиса зафиксировали среди таких направлений, как Индонезия, Грузия, Вьетнам и Япония. В Казахстане прирост составил 97 процентов.

Более того, среди соотечественников выросла популярность Южной Кореи (плюс 80 процентов), Черногории (плюс 73 процента), Узбекистана (плюс 70 процентов), Китая (плюс 62 процента) и Венгрии (плюс 60 процентов).

Тем временем по абсолютному числу бронирований лидируют Белоруссия, Турция, Абхазия, Грузия, Узбекистан, Таиланд, Казахстан, Армения, Япония и ОАЭ.

Ранее стало известно, что доля Китая во въездном турпотоке составила 82,4 процента за девять месяцев 2024 года. О том, что жители Поднебесной массово устремились в Россию, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).