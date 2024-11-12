Китайцы массово устремились в Россию

Доля Китая во въездном турпотоке в Россию составила 82,4 процента

Доля Китая во въездном турпотоке составила 82,4 процента за девять месяцев 2024 года. О том, что жители Поднебесной массово устремились в Россию, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ РФ.

По данным ведомства, за указанный период в Россию приехало 731,9 тысячи граждан КНР. На втором месте по числу посетивших страну туристов оказалась Германия (52,4 тысячи поездок), на третьем — Иран (45,5 тысячи), на четвертом — Туркмения (45,5 тысячи), а на пятом — Турция (44,2 тысячи).

В десятку также вошли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Казахстан, Индия и Эстония. В источнике говорится, что очевиден заметный рост турпотока в Россию из арабских стран: Саудовской Аравии, Бахрейна, Омана, Кувейта, Катара и ОАЭ.

В РСТ добавили, что туроператоры заметили оживление на въездном рынке, однако по сравнению с допандемийными временами турпоток минимальный — во многом из-за отсутствия прямого авиасообщения с другими странами.

Тем временем российские туристы массово устремились в Японию. За девять месяцев 2024 года в Страну восходящего солнца въехали 63,9 тысячи соотечественников — это на 136,1 процента больше, чем в тот же период 2023 года.