Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:03, 12 ноября 2024Путешествия

Китайцы массово устремились в Россию

Доля Китая во въездном турпотоке в Россию составила 82,4 процента
Алина Черненко

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Доля Китая во въездном турпотоке составила 82,4 процента за девять месяцев 2024 года. О том, что жители Поднебесной массово устремились в Россию, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ РФ.

По данным ведомства, за указанный период в Россию приехало 731,9 тысячи граждан КНР. На втором месте по числу посетивших страну туристов оказалась Германия (52,4 тысячи поездок), на третьем — Иран (45,5 тысячи), на четвертом — Туркмения (45,5 тысячи), а на пятом — Турция (44,2 тысячи).

Материалы по теме:
«Везде гадят и уезжают» Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
«Везде гадят и уезжают»Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
13 февраля 2019
«После них — как после взрыва» Китайским туристам разрешили путешествовать по миру. Почему в России этому рады не все?
«После них — как после взрыва»Китайским туристам разрешили путешествовать по миру. Почему в России этому рады не все?
6 февраля 2023

В десятку также вошли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Казахстан, Индия и Эстония. В источнике говорится, что очевиден заметный рост турпотока в Россию из арабских стран: Саудовской Аравии, Бахрейна, Омана, Кувейта, Катара и ОАЭ.

В РСТ добавили, что туроператоры заметили оживление на въездном рынке, однако по сравнению с допандемийными временами турпоток минимальный — во многом из-за отсутствия прямого авиасообщения с другими странами.

Тем временем российские туристы массово устремились в Японию. За девять месяцев 2024 года в Страну восходящего солнца въехали 63,9 тысячи соотечественников — это на 136,1 процента больше, чем в тот же период 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине показали видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища. Что известно?

      Свитер от Jean Paul Gaultier с вязаной грудью стал предметом насмешек в сети

      Пассажир описал кончину попутчика во время полета фразой «все превратилось в хаос»

      Названа причина включения бывшей ведущей Первого канала в реестр иноагентов

      Генсек НАТО призвал ЕС и США «изменить траекторию конфликта» на Украине

      Московского педиатра приговорили к 5,5 года по делу о фейках об армии. Защита уверена, что ее оговорили

      В Абхазии протестующие разблокировали все перекрытые ранее мосты

      Адвокат вдовы Градского отреагировала на претензии его бывшей жены

      Планы Евросоюза по антироссийским санкциям связали с политикой Трампа

      В российском регионе задержали лжепродюсера за мошенничество на 24 миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше