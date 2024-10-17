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10:08, 17 октября 2024Путешествия

Россияне массово устремились в одну страну Азии

АТОР: турпоток из России в Японию в 2024 году вырос в 2,4 раза

Фото: Andre Benz / Unsplash

Турпоток из России в Японию в 2024 году вырос в 2,4 раза по сравнению с 2023-м. О том, что соотечественники массово устремились в эту азиатскую страну, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что за девять месяцев 2024 года в Страну восходящего солнца въехали 63,9 тысячи россиян. Это на 136,1 процента больше, чем в тот же период 2023 года.

В АТОР добавили, что хотя российский турпоток в Японию пока не достиг допандемийных показателей, он стабильно растет даже при отсутствии прямых рейсов. Путешественники в основном летят туда с пересадками в Китае.

Ранее россиянам раскрыли цены на туры в Японию осенью. По данным АТОР, они начинаются от 118 тысяч рублей с человека без учета авиаперелета.

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      Алина Черненко
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