Россияне массово устремились в одну страну Азии

АТОР: турпоток из России в Японию в 2024 году вырос в 2,4 раза

Турпоток из России в Японию в 2024 году вырос в 2,4 раза по сравнению с 2023-м. О том, что соотечественники массово устремились в эту азиатскую страну, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что за девять месяцев 2024 года в Страну восходящего солнца въехали 63,9 тысячи россиян. Это на 136,1 процента больше, чем в тот же период 2023 года.

В АТОР добавили, что хотя российский турпоток в Японию пока не достиг допандемийных показателей, он стабильно растет даже при отсутствии прямых рейсов. Путешественники в основном летят туда с пересадками в Китае.

Ранее россиянам раскрыли цены на туры в Японию осенью. По данным АТОР, они начинаются от 118 тысяч рублей с человека без учета авиаперелета.

