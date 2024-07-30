Россиянам раскрыли цены на туры в Японию осенью

АТОР: цены на туры в Японию осенью начинаются от 118 тысяч рублей с человека

Цены на классические экскурсионные туры в Японию осенью начинаются от 118 тысяч рублей с человека без учета авиаперелета. Стоимость отдыха в этой стране Азии в сезон «красных кленов» раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что цены на программы зависят от категории отеля, маршрута и количества экскурсий. Например, восьмидневный тур «Классическая Япония» с проживанием в двух- или трехзвездочных отелях с завтраками и экскурсиями обойдется от 151,5 тысячи рублей с человека, без учета авиабилетов.

Тем временем 11-дневный тур «Японские клены, горячие источники и снежные обезьяны» стоит от 250 тысяч рублей с человека, а 12-дневный тур «Большое путешествие в Японию» с гарантированным вылетом из Москвы — 320 тысяч рублей с человека.

В АТОР также рассказали, что авторский групповой тур «Охота на момидзи» продолжительностью 11 дней обойдется от 553,6 тысячи рублей с человека, включая авиаперелет.

Ранее россиянам раскрыли подешевевшие направления для заграничных путешествий летом 2024 года. Япония вошла в тройку лидеров рейтинга.