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13:44, 30 июля 2024Путешествия

Россиянам раскрыли цены на туры в Японию осенью

АТОР: цены на туры в Японию осенью начинаются от 118 тысяч рублей с человека

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Цены на классические экскурсионные туры в Японию осенью начинаются от 118 тысяч рублей с человека без учета авиаперелета. Стоимость отдыха в этой стране Азии в сезон «красных кленов» раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что цены на программы зависят от категории отеля, маршрута и количества экскурсий. Например, восьмидневный тур «Классическая Япония» с проживанием в двух- или трехзвездочных отелях с завтраками и экскурсиями обойдется от 151,5 тысячи рублей с человека, без учета авиабилетов.

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Тем временем 11-дневный тур «Японские клены, горячие источники и снежные обезьяны» стоит от 250 тысяч рублей с человека, а 12-дневный тур «Большое путешествие в Японию» с гарантированным вылетом из Москвы — 320 тысяч рублей с человека.

В АТОР также рассказали, что авторский групповой тур «Охота на момидзи» продолжительностью 11 дней обойдется от 553,6 тысячи рублей с человека, включая авиаперелет.

Ранее россиянам раскрыли подешевевшие направления для заграничных путешествий летом 2024 года. Япония вошла в тройку лидеров рейтинга.

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      Марина Черняк
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