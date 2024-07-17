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11:02, 17 июля 2024Путешествия

Россиянам раскрыли подешевевшие направления для заграничных путешествий летом

Страны Азии стали дешевле для путешествий россиян в июле и августе

Фото: Dan Freeman / Unsplash

Венгрия и страны Азии стали выгоднее для путешествий россиян летом 2024 года. Подешевевшие заграничные направления раскрыли специалисты «Яндекс. Путешествий», исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, Венгрия стала доступнее в два раза по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость ночи в стране составляет 10 тысяч рублей. Второе место в списке занял Узбекистан — отпуск там выйдет на 24 процента бюджетнее, чем годом ранее. Одна ночь в отеле в среднем обходится в 6 тысяч рублей.

Замыкает тройку лидеров Япония. Здесь проживание в отеле в июле и августе обойдется на 17 процентов меньше. В среднем одна ночь в местном отеле стоит 9,4 тысячи рублей.

Ранее Краснодарский край назвали самым опасным регионом для отдыха в России, там фиксируется 88 процентов происшествий. Безопаснее всего оказались поездки на Северный Кавказ.

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