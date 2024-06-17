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17:23, 17 июня 2024Путешествия

Раскрыт самый опасный регион для отдыха в России

ВСК: Краснодарский край — самый опасный регион для отдыха летом в России

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

Краснодарский край назван самым опасным регионом для отдыха летом 2024 года в России. Такие данные раскрываются в исследовании страховой компании ВСК, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, среди популярных туристических направлений 88 процентов происшествий фиксируется в Краснодарском крае. Самые частые причины — проблемы с ЖКТ, в том числе обострения гастрита и отравления, а также ЛОР-заболевания: синуситы, отиты, фарингиты и прочее.

Среди городов лидером по обращениям в страховую стал Адлер, за ним следуют Сочи, Лоо, Санкт-Петербург и Анапа. А наиболее безопасным считается отдых на Северном Кавказе, а также в Казани, Калининграде, Москве, Туапсе, Геленджике.

Ранее аналитики «Авиасейлс» заявили, что можно заметно сэкономить на авиабилетах, покупая их за определенный срок до вылета в зависимости от направления, а также приобретая раздельные билеты для пересадок. Авторы исследования выяснили, что для путешествий по России летом и весной покупать билеты стоит как можно раньше.

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      Марк Успенский
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