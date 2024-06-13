Назван способ сэкономить на авиабилетах

Исследование «Авиасейлс»: гибкость при выборе дат перелета позволит сэкономить

Можно заметно сэкономить на авиабилетах, покупая их за определенный срок до вылета в зависимости от направления, а также приобретая раздельные билеты для пересадок. Способы выгодно приобрести авиабилеты «Ленте.ру» назвали аналитики «Авиасейлс».

Авторы исследования выяснили, что для путешествий по России летом и весной покупать билеты стоит как можно раньше, зимой — за два-пять месяцев, осенью — минимум за неделю до поездки. С зарубежными направлениями ситуация немного другая. Билеты для летних путешествий нужно покупать за две-четыре недели, зимой — за два-четыре месяца, весной — за одну-две недели, осенью — за одну-пять.

«Гибкость в выборе альтернативных дат вылета позволит сэкономить на перелете. Цены на авиабилеты зависят от спроса и зачастую вылет в будние дни дешевле, чем в выходные и праздничные. Если необходимо лететь в период праздников, то бронировать билеты оптимальнее как можно раньше», — добавили в «Авиасейлс».

Там также рекомендовали подписываться на цену билета, чтобы отслеживать возможное снижение, и покупать раздельные билеты для пересадок.

«В единое бронирование попадают билеты только одной авиакомпании, альянса или нескольких партнеров одного тревел-агентства, — объяснили аналитики. — Если каждый рейс смотреть отдельно, можно найти более дешевые билеты разных авиакомпаний. Крупнейший пересадочный хаб для полетов в Европу из России — Турция. Оттуда можно улететь почти в любой европейский город. А для перелетов в страны Азии самый популярный авиационный хаб — Китай».

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