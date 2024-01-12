В России захотели узаконить овербукинг

Вице-президент РСТ Горин: правила овербукинга будут понятны, если их узаконить

Представители туриндустрии и авиакомпании захотели легализовать овербукинг в России — продажу большего количества номеров или билетов, чем есть на самом деле. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Мировой опыт показывает, что если законодательно утвердить правила овербукинга, то они будут понятны всем», — добавил специалист.

По словам эксперта, в других государствах пассажирам полагается от 400 до 800 евро (от 39,3 до 78,7 тысячи рублей) компенсации. Также им предоставляется гостиница. «Как правило, это добровольное согласие пассажиров, когда авиакомпания обращается с предложением к пассажирам поменять рейс с доплатой», — отметил Горин.

Ранее в декабре Генпрокуратура и Минтранс выступили за ужесточение санкций для авиакомпаний за задержки рейсов. Ведомство установило нарушения прав пассажиров и проблемы нормативно-правового регулирования в этой области.