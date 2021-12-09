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В России захотели ужесточить наказания за задержки рейсов

«Известия»: Генпрокуратура и Минтранс захотели ужесточить санкции за задержки рейсов

Фото: Pixabay

Генпрокуратура и Минтранс выступили за ужесточение санкций для авиакомпаний за задержки рейсов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на надзорное ведомство.

Отмечается, что ведомство установило нарушения прав пассажиров и проблемы нормативно-правового регулирования в этой области. Генпрокуратура планирует закрепить специальную ответственность авиакомпаний за задержку рейсов на регулярных маршрутах.

В письме Росавиации в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), которому предшествовало обращение надзорного ведомства в министерство, говорится, что в воздушном законодательстве России отсутствуют термины «задержка авиарейса», «время отправления рейса», «необходимый резерв» и «овербукинг».

При этом эксперты предполагают, что введение крупных штрафов для авиакомпаний за задержки рейсов может привести к подорожанию авиабилетов и туров.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о решении проблемы с многочасовыми очередями в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха в Египте. Она рассказала, что с 6 декабря в терминалах увеличилось число пунктов досмотра с двух до восьми. «Ситуация урегулирована, для наших туристов созданы комфортные условия, работают восемь гейтов», — отметила она.

Марина Совина
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