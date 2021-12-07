Ростуризм заявил о решении проблемы с очередями в аэропортах Египта

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о решении проблемы с многочасовыми очередями в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха в Египте. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По ее словам, с 6 декабря в терминалах увеличилось число пунктов досмотра с двух до восьми. «Ситуация урегулирована, для наших туристов созданы комфортные условия, работают восемь гейтов», — заявила глава ведомства в своем Instagram-аккаунте.

Ранее в ноябре россияне массово пожаловались на многочасовые очереди в аэропорту Шарм-эш-Шейха. По их словам, в терминале, который обслуживает пассажиров из России, усилены требования к досмотру. Из-за этого путешественникам приходится ожидать вылета по шесть часов без еды и воды.

Вскоре глава Ростуризма в ходе переговоров с министром по туризму и древностям Египта Халедом аль-Анани предложила меры для недопущения очередей на аэровокзалах республики. Для решения вопроса Догузова предложила перераспределить пассажиропоток, задействовать дополнительные выходы на посадку, а также оборудовать места ожидания и отдыха для российских путешественников.