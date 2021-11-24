Ростуризм предложил меры для недопущения очередей в египетских аэропортах

Догузова обсудила с министром по туризму Египта очереди в аэропортах республики

Глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе переговоров с министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани предложила меры для недопущения очередей на аэровокзалах республики. Об этом пишет ТАСС.

«Понимаем, что очереди в аэропортах обусловлены тщательным досмотром в интересах безопасности наших туристов, что является абсолютным приоритетом. Однако мы опасаемся, что масштаб проблемы может возрасти зимой, когда турпоток из России на египетские курорты увеличится в разы», — заявила руководитель ведомства.

Для решения данного вопроса Догузова предложила перераспределить пассажиропоток, задействовать дополнительные выходы на посадку, а также оборудовать места ожидания и отдыха для российских путешественников.

По словам Эленани, в настоящий момент он рассматривает возможность изменения графика полетов и увеличения пропускной способности пунктов досмотра в воздушных гаванях страны. Кроме того, министр пообещал лично проследить за обеспечением комфортных условий для туристов во время ожидания.

Ранее в ноябре вернувшиеся из Египта отечественные отдыхающие массово пожаловались на многочасовые очереди в здании аэровокзала в Шарм-эш-Шейхе из-за многоуровневых проверок в зоне вылета. Проблема заключается в том, что в терминале, который обслуживает только рейсы с россиянами, усилены требования к досмотру.