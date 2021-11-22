МИД призвали запретить полеты в Египет из-за «скотского» отношения к россиянам

Лидер партии «Зеленая Альтернатива» Руслан Хвостов призвал главу МИД России Сергея Лаврова запретить авиасообщение с Египтом из-за «скотского» отношения к российским туристам. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

По словам Хвостова, перед полетом пассажирам приходится проходить регистрацию и досмотры по несколько часов без удобств — путешественникам не предоставляют воду, питание, дополнительные кресла, а также запрещают посещать уборную.

«Есть лишь грязный пол. Единственная ассоциация, которая возникает при виде такого поведения в адрес наших сограждан, — относятся, как к скоту», — уточнил в обращении лидер партии и добавил, что россияне не заслужили такого отношения.

Ранее в ноябре российские туристы, прилетевшие из Египта, пожаловались на шестичасовые очереди в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Отмечается, что в терминале, где обслуживаются только рейсы в Россию, усилены меры безопасности. По словам очевидцев, сотрудники пограничной службы ведут себя по-хамски и берут с пассажиров деньги, обещая провести на посадку, минуя досмотр.