Сотни человек столпились в аэропорту Тюмени в ожидании вылета в Египет

В тюменском аэропорту несколько сотен человек столпились в ожидании вылета в египетский курорт Хургада. Назначенный на 8 утра рейс Azur Air продолжают раз за разом переносить без объяснения причин, сообщает Ura.ru.

«Загнали 300 человек с маленькими детьми. Никто ничего не объясняет. У нас вылет должен был быть в 8 утра. Сейчас вылет уже стоит на 22:50. Никто ничего не говорит. Причин не объясняют. Сотрудники аэропорта молчат. Это просто издевательство над людьми. У меня ребенок, первоклассник. Ни воды, ничего не предлагают. Мы сидим уже 14 часов. Люди ругаются, уже нервный срыв происходит», — рассказала одна из пассажирок, добавив, что руководство аэропорта также не предлагало ожидающим вылета людям гостиницу.

Ранее туроператоры заявили, что российские туристы раскупили почти все туры по популярным зарубежным направлениям на Новый год. Так, несмотря на подорожание вплоть до 50 процентов, путевки оказались практически распроданы. Представители компании «Интурист» отметили, что у многих авиакомпаний уже нет свободных мест на регулярных рейсах за границу, а часть отелей в Турции и Египте прекратили принимать бронирования.