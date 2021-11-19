Прилетевшие по ошибке в другую страну туристы осознали свою оплошность в такси

Daily Mail: туристы по ошибке прилетели в Грецию и узнали об этом от местного таксиста

Пара туристов запуталась в аэропорту и по ошибке улетела другим рейсом — свою оплошность путешественники осознали только после прибытия в другую страну. Об этом пишет Daily Mail.

Хумаира и Фарук Шейх (Humaira и Farooq Shaikh) должны были отправиться в отпуск в испанскую Севилью из лондонского аэропорта Станстед — путевку и билеты на самолет им подарил их сын. После прохождения регистрации и предполетных процедур в авиагавани туристы благополучно прилетели на курорт. Недоразумение раскрылось, когда местный таксист сообщил паре, что они находятся в Греции.

По словам туристов, когда они обратились за помощью к сотрудникам авиакомпании в аэропорту Закинфа, представители перевозчика высмеяли их. Британцам предложили дождаться обратного прямого рейса в Лондон через пять дней и оплатили им одну бесплатную ночь в отеле. За оставшееся время пребывания в Греции чета Шейх была вынуждена отдать около 1,1 тысячи фунтов стерлингов (107,8 тысячи рублей).

Материалы по теме Ближе к народу Древние города и монастыри в горах: неизвестные уголки Греции глазами россиянина «Где еще остались такие цены?» Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам

Отмечается, что из-за неправильной регистрации в системе авиакомпании, пара едва не пропустила обратный вылет в Великобританию. Сын туристов признался, что глубоко возмущен и шокирован произошедшим. По словам мужчины, авиакомпания не только не извинилась за халатную работу сотрудников, но также отказалась возместить расходы на авиабилеты и отель в Севилье.

Туристы позже объяснили свою оплошность тем, что стюардессы не сообщили пункт назначения присутствующим на борту, так как рейс отправлялся с задержкой. Представитель авиакомпании в свою очередь отметил, что каждый пассажир сам несет ответственность за посадку в правильный самолет.

Ранее в августе американская туристка купила билет на самолет на последние деньги и ошиблась с годом вылета — она узнала об этом за час до рейса. В итоге авиакомпания предложила девушке безвозмездную помощь и оплатила ей билет на ближайший рейс до США.