Россиянам рассказали о способе избежать очередей в аэропортах Египта

TourDom.ru: чтобы вернуться из Египта без очередей, можно лететь пересадкой в Турции

Отечественным туристам раскрыли альтернативные способы вернуться в Россию из Египта и избежать очередей в аэропортах. Такая информация появилась на портале TourDom.ru.

Как рассказали эксперты, одним из доступных вариантов избежать прохождения «усиленного досмотра» является пересадка в Турции. Так, перелет по маршруту Москва — Шарм-эш-Шейх — Москва со стыковкой в Стамбуле стоит около 24,6 тысячи рублей.

Также можно прилететь в Египет на прямом рейсе, а со стыковкой приобрести только обратные билеты, поскольку сложности с прохождением предполетных процедур возникают у россиян исключительно при вылете из республики. Наиболее бюджетный способ улететь из Египта — возвращаться после 10 декабря. Например, купить билеты на рейс Pegasus Airline можно за 14 тысяч рублей, при этом в тариф включен багаж на 20 килограммов.

Кроме того, представители туркомпаний отмечают, что если у путешественников нет возможности приобрести авиабилеты на стыковочные рейсы, то лучше всего вылетать из республики в ночное время. «Как показывает практика, в это время в аэропортах значительно меньше очередей», — поясняют они.

Ранее в ноябре вернувшиеся из Египта отечественные туристы массово пожаловались на шестичасовые очереди в здании аэровокзала в Шарм-эш-Шейхе из-за многоуровневых проверок в зоне вылета. Проблема заключается в том, что в терминале, который обслуживает только рейсы с российскими путешественниками, усилены требования к досмотру.