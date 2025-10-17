Россиянка описала поездку в Китай фразой «за неделю похудела на пять килограммов»

Российская туристка побывала в Китае и была разочарована местной едой. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания с ником svojpyt рассказала, что китайская кухня больше подходит для гурманов. По словам россиянки, привычную европейцам картошку там найти сложно, зато есть сладкий картофель с вареньем, вареные капустные листья, пресные водоросли или суп из курицы и рыбы одновременно.

«В общем, за неделю в этой стране я похудела на пять килограммов! Перепробовав в разных местах крайне непривычную для себя еду, я стала питаться в "Макдоналдсах"», — такими фразами описала свой опыт автор отзыва.

Туристка добавила, что в местных магазинах «плохо с конфетами и колбасой». Она отметила, что колбаса там сладкая, а конфеты — пресные.

«Однажды я ездила в старый город и в местной лавке купила в отель к чаю коробочку конфет. Вечером, открыв коробку, я обнаружила обычную прессованную муку. Вот так меня обманули», — пожаловалась путешественница.

