Блогер описал отношение жителей Китая к россиянам фразой «мурашки побежали по коже»

Алина Черненко

Фото: Ng Han Guan / AP

Российский путешественник Денис Забелин побывал в Китае и раскрыл отношение местных жителей к своим соотечественникам. Историей он поделился в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что его первое знакомство с китайцами случилось в глухих пекинских хутунах. Он зашел с женой и детьми в небольшое заведение, хозяева которого явно не ждали иностранцев. Когда туристы через онлайн-переводчик объяснили, что они приехали из России, китайцы обрадовались, принесли еду и начали разглядывать гостей с нескрываемым любопытством.

«Но самое интересное началось после еды. Через тот же переводчик мы завели разговор. Пожилой китаец стал надиктовывать фразы, от которых у меня мурашки побежали по коже», — описал свой опыт соотечественник.

Забелин признался, что хозяин заведения говорил об уважении к России, о самобытности россиян и их способности «противостоять внешнему давлению», а также вспомнил дружбу времен первого председателя КНР Мао Цзэдуна и советского лидера Иосифа Сталина.

«Перед уходом они с женой застенчиво попросили сфотографироваться с нами на память. Это было не показушное гостеприимство, а что-то очень искреннее, идущее от сердца», — поделился автор.

Ранее другой россиянин, работающий в Китае, повстречался с местными девушками и описал опыт словами «это было удушающе». По его словам, китаянки воспринимают отношения как потребительский рынок.

