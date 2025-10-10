Путешествия
07:31, 10 октября 2025Путешествия

Россиянин повстречался с китаянками и описал отношения с ними словами «это было удушающе»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Andy Wong / AP

Работающий в Китае россиянин повстречался с местными девушками и описал отношения с ними словами «это было удушающе». Его мнение опубликовали в блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».

32-летний житель России по имени Игорь отметил, что политика «одна семья — один ребенок» и культурное предпочтение рождения только мальчиков привели к тому, что молодых мужчин в КНР на 10-15 процентов больше, чем женщин. Поэтому китаянки относятся к отношениям, как к потребительскому рынку. «Девушки в больших городах избалованы. Им нужен не просто иностранец, им нужен богатый иностранец. Или очень богатый китаец», — подчеркнул россиянин.

Так, для китаянок нормально просить партнера покупать дорогие вещи сразу после знакомства. Они также особо чтут традиции и местные праздники, которых множество: День Цинмин (поминовение предков), Праздник драконьих лодок, Праздник двойной семерки и другие. На каждую памятную дату мужчина, по мнению жительниц Китая, должен тратить не меньше 150 тысяч рублей. «Праздники для китайцев — это святое, они так воспитаны. Для них странно, когда человек не хочет участвовать во всех этих церемониях», — добавил мужчина.

Гражданин России отметил еще одну особенность в поведении китаянок: они часто устраивают скандал на публике, обвиняя мужчину. «Для русского человека это дико. Мы воспитаны по-другому: не выносить сор из избы, не кричать при людях, решать проблемы наедине. А здесь это норма, стратегия, способ манипуляции», — заключил Игорь.

Ранее россиянка описала Китай словами «для русского человека это дикость». Девушка рассказала о социальном рейтинге и выдаче туалетной бумаги по биометрии.

