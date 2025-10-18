Наука и техника
Умер обладатель Нобелевской премии по физике

Умер обладатель Нобелевской премии по физике Ян Чжэньнин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tom Little / Reuters

Умер обладатель Нобелевской премии по физике 1957 года Ян Чжэньнин. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ученый ушел из жизни в возрасте 103 лет. Ян совместно с американским ученым Робертом Миллсом разработал теорию калибровочного поля, которая считается одним из важнейших достижений физики XX века. Кроме того, он вместе с Энрико Ферми предложил первую составную модель сильно взаимодействующей элементарной частицы.

Постоянно проживавший в США, Ян вернулся в Китай в 1999 году и занял должность преподавателя в Университете Цинхуа. В 2015-м от отказался от американского паспорта.

В августе 2024-го умер лауреат Нобелевской премии по физике Ли Чжэндао, ему было 97 лет. В 1957 году в возрасте 31 года он стал обладателем Нобелевской премии по физике за опровержение закона сохранения пространственной четности для слабых взаимодействий.

    Все новости