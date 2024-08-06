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04:53, 6 августа 2024Наука и техника

Умер лауреат Нобелевской премии по физике

Скончался лауреат Нобелевской премии по физике Ли Чжэндао

Фото: Mary Evans Picture Library / Global Look Press

Американско-китайский физик Ли Чжэндао скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщил Шанхайский университет Цзяотун.

Ученый умер в воскресенье, 4 августа, в Сан-Франциско. В 1957 году в возрасте 31 года он стал обладателем Нобелевской премии по физике за опровержение закона сохранения пространственной четности для слабых взаимодействий. Он стал вторым самым молодым ученым, который смог получить эту награду.

Помимо этого, Ли Чжэндао был лауреатом премии Альберта Эйнштейна и медали Галилео Галилея. Отмечается, что «отец атомной бомбы» Роберт Оппенгеймер называл ученого одним из наиболее блестящих физиков-теоретиков того времени.

Ранее стало известно об уходе из жизни шефа-кондитера Роберто Лингуанотто. Он известен созданием классического для итальянской кухни десерта тирамису.

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      Артём Верейкин
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