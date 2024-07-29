В Италии ушел из жизни «отец тирамису»

Создатель десерта тирамису итальянец Роберто Лингаунотто ушел из жизни в 81 год

Итальянские СМИ сообщают об уходе из жизни шефа-кондитера Роберто Лингуанотто, который считается создателем классического для итальянской кухни десерта тирамису. «Отцу тирамису» был 81 год, его не тсало после продолжительной болезни, передает РБК.

Классическим является рецепт, в который добавлен сыр маскарпоне, шеф создал его по ошибке на кухне ресторана Alle Beccherie в Тревизо. Он заменил им десерт забальоне из желтков, сахара и вина, принятый в заведении до этого.

До этого создателем тирамису считали владельца ресторана Beccherie Адо Кампеола, который почил ранее в 2021 году. Он сам раскрыл карты, что авторство принадлежит его жене Альбе, Лингуанотто и воле случая.

При этом авторство десерта оспаривают отель «Рома» в городе Фриули и ряд СМИ, которые пишут, что поставщиком десертов для Beccherie был Карминантонио Яннаконе и рецепт создал он.

Соболезнования по поводу кончины Лингуанотто выразил организатор чемпионата мира по приготовлению тирамису Франческо Реди. По его словам, без этого кондитера «не существовало бы этого всемирного движения любителей тирамису».

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