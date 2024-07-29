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02:27, 29 июля 2024Культура

Названа причина смерти Шинейд О'Коннор

Irish Independent: Шинейд О'Коннор умерла от обструктивной болезни легких

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Ирландская певица Шухада Садакат, более известная как Шинейд О’Коннор, умерла от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и астмы. Об этом сообщила газета Irish Independent.

Свидетельство о смерти оформил ее бывший муж Джон Рейнольдс. Также уточняется, что артистка страдала от инфекции дыхательных путей, которая и привела к трагедии.

Шинейд О’Коннор умерла 26 июля 2023 года. Известная исполнительница скончалась в возрасте 56 лет.

Известно, что в 8 января 2022 года 17-летний сын Шинейд О'Коннор покончил с собой. Тогда же исполнительницу госпитализировали.

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      Юлия Мискевич
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