Названа причина смерти Шинейд О'Коннор

Ирландская певица Шухада Садакат, более известная как Шинейд О’Коннор, умерла от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и астмы. Об этом сообщила газета Irish Independent.
Свидетельство о смерти оформил ее бывший муж Джон Рейнольдс. Также уточняется, что артистка страдала от инфекции дыхательных путей, которая и привела к трагедии.
Шинейд О’Коннор умерла 26 июля 2023 года. Известная исполнительница скончалась в возрасте 56 лет.
Известно, что в 8 января 2022 года 17-летний сын Шинейд О'Коннор покончил с собой. Тогда же исполнительницу госпитализировали.