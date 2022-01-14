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Певицу Шинейд О'Коннор госпитализировали после самоубийства ее сына

Певица Шинейд О'Коннор сообщила, что ее доставили в больницу после смерти сына
Шинейд О'Коннор

Шинейд О'Коннор. Фото: Good Morning Britain / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ирландская певица Шинейд О'Коннор сообщила в своем Twitter-аккаунте, что ее госпитализировали после самоубийства сына Шейна.

«Мне жаль. Я не должна была этого говорить. Я с копами сейчас, еду в больницу. Простите, что расстроила всех. Я потерялась без моего ребенка и ненавижу себя. Больница поможет на какое-то время. Но я собираюсь найти Шейна», — написала исполнительница.

В другом посте она заявила, что решила «последовать за своим сыном», так как не видит смысла жизни без него и разрушает все, к чему прикасается. О'Коннор призналась, что считает себя виноватой в смерти Шейна. «А вы все думаете, что я хорошая, потому что умею петь», — говорится в одной из публикаций.

Шинейд О’Коннор сообщила о смерти 17-летнего Шейна 8 января. За два дня до этого она писала, что ее ребенок пропал.

Позднее исполнительница обвинила в случившемся Ирландию, местную социальную службу защиты детей (Tusla) и систему здравоохранения. «Мы все знаем, кто мы. Мы все подвели его. Добро пожаловать в Ирландию», — написала она. Артистка также обратилась к подросткам и заявила, что суицид не принесет им покоя.

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Марина Погосян
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