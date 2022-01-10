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Шинейд О'Коннор высказалась о самоубийстве 17-летнего сына

Певица Шинейд О'Коннор обвинила Ирландию в суициде ее сына Шейна
Шинейд О'Коннор

Шинейд О'Коннор. Фото: Ken McKay / ITV / Shutterstock / REX

Ирландская певица Шинейд О’Коннор высказалась о самоубийстве ее 17-летнего сына Шейна. Посты на эту тему появились в ее Twitter-аккаунте.

Исполнительница обвинила в случившемся Ирландию, местную социальную службу защиты детей (Tusla) и систему здравоохранения. «Мы все знаем, кто мы. Мы все подвели его. Добро пожаловать в Ирландию», — написала она.

Артистка обратилась к подросткам и заявила, что суицид не принесет им покоя. Она также отметила, что под присмотром Tusla ежедневно умирают дети, и Шейн стал одним из них. «Пусть Бог простит ирландское государство, потому что я никогда этого не сделаю», — говорится в одной из публикаций О’Коннор.

По ее словам, местные службы врут и отказываются брать на себя ответственность за смерть ее сына. При этом, как заявляет певица, Шейн узнал о способах суицида во время пребывания в психиатрической больнице. Он попал туда после того, как стало известно о его предсмертных записках и планировании похорон. Позднее подростка выписали, заявив, что «планирование похорон ничем не отличается от планирования свадьбы».

Шинейд О’Коннор сообщила о смерти 17-летнего Шейна 8 января. За два дня до этого она писала, что ее ребенок пропал.

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Марина Погосян
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