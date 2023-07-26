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20:55, 26 июля 2023Культура

Умерла ирландская певица Шинейд О’Коннор

The Irish Times: ирландская певица Шинейд О’Коннор скончалась в возрасте 56 лет
Шинейд О’Коннор

Шинейд О’Коннор. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Умерла ирландская певица Шухада Садакат, более известная как Шинейд О’Коннор. Об этом пишет газета The Irish Times.

Известная исполнительница скончалась в возрасте 56 лет. Причина смерти не раскрывается.

О’Коннор прославилась во всем мире в 1990 году благодаря кавер-версии песни Nothing Compares 2 U, написанной американским певцом Принсом. В 2018 году артистка сменила свое имя на Шухада Садакат. Тогда она приняла ислам, который называла «светом ее жизни».

Известно, что в 8 января 2022 года 17-летний сын Шинейд О'Коннор покончил с собой. Тогда же исполнительницу госпитализировали. В одной из публикаций в соцсетях она заявила, что решила «последовать за своим сыном», так как не видит смысла жизни без него и разрушает все, к чему прикасается. О'Коннор призналась, что считает себя виноватой в смерти сына.

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    Сергей Равин
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