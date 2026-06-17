Салон пассажирского самолета заполнился густым дымом во время полета

DS: Пауэрбанк задымился на борту самолета Tianjin Airlines во время посадки в Китае

Салон пассажирского самолета авиакомпании Tianjin Airlines заполнился густым дымом во время посадки в аэропорту Китая. Об этом сообщило издание Daily Star (DS).

Инцидент на борту азиатской компании произошел во время рейса из Тяньцзиня в Цзеян 15 июня. Пауэрбанк пассажира перегрелся и задымился перед приземлением. Бортпроводники попросили пассажиров сохранять спокойствие.

Когда лайнер сел, всем велели покинуть его без ручной клади. Спустя некоторое время клиентам компании разрешили вернуться за багажом. «Члены экипажа немедленно приняли соответствующие меры. Никто не пострадал, инфраструктура и оборудование самолета не получили повреждений», — отметил представитель авиаперевозчика.

Ранее самолет с 187 пассажирами сел в другом городе из-за странного запаха на борту.