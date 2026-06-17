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20:29, 17 июня 2026Экономика

Стало известно о пустующем газовом хранилище в европейской стране

«Газпром»: Заполненность ПХГ Европы находится на самом низком за пять лет уровне
Дмитрий Воронин

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Стало известно, что заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы находится на самом низком за последние пять лет уровне. Об этом со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe на 15 июня сообщили в «Газпроме».

В компании уточнили, что объем газа в европейских ПХГ сейчас на девять миллиардов кубометров, или на 16,6 процента, меньше, чем в прошлом году, а в хранилищах Нидерландов запасы продолжают оставаться на историческом минимуме, составляющем 20 процентов.

Одно из четырех газовых хранилищ в этой европейской стране (ПХГ «Грейпскерк»), из которого прошлой зимой был отобран весь газ, продолжает пустовать, подчеркнули в «Газпроме».

В целом европейские ПХГ сейчас заполнены на 45 процентов. При этом, согласно требованиям Брюсселя, страны ЕС должны ежегодно обеспечивать загрузку хранилищ газом на 90 процентов в период с 1 октября по 1 декабря.

В мае «Газпром» проинформировал, что Европа снизила закачку газа в свои ПХГ до антирекорда, а две крупнейшие европейские экономики — Германия и Франция — перешли к нетто-отбору газа, то есть объем отбора превысил объем закачки.

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