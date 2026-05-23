Европа побила рекорд по одному отрицательному показателю

«Газпром»: Европа обновила антирекорд по закачке газа в свои хранилища

Европа снизила закачку газа в свои подземные хранилища (ПХГ) до минимального уровня. Об этом сообщаает «Газпром» в своем Telegram-канале.

«20 мая зафиксирован очередной антирекорд закачки газа в европейские подземные хранилища (...) Восполнение запасов упало до минимального для этих суток уровня за всю историю наблюдений», — говорится в сообщении.

При этом, как отмечают в компании, две крупнейшиие европейские экономики — Германия и Франция — перешли к нетто-отбору газа, объем отбора превысил объем закачки.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр после прихода на эту должность назвал условие возвращения Европы к закупкам российского газа. «Я полагаю, что когда война закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии», — сообщил политик.