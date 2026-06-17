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20:05, 17 июня 2026Культура

Сын Децла рассказал о запрете использовать фамилию отца

Сын рэпера Децла Антоний заявил, что дед запрещает ему использовать фамилию Толмацкий
Андрей Шеньшаков
Децл

Децл. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / Globallookpress.com

Сын культового рэпера Децла Антоний Толмацкий рассказал, что дед запрещает ему подписываться настоящей фамилией во время съемок в различных шоу. Об этом он рассказал на шоу Эльдара Джарахова «Поколения».

По словам 21-летнего юноши, продюсер Александр Толмацкий, который стоял у истоков карьеры сына Децла, долгое время не появлялся в жизни наследника.

«Я родной сын своего отца, это доказано экспертизой. А мой дед звонит на телеканал "Пятница" и орет, что они не имеют права подписывать меня моей фамилией», — заявил Антоний.

Также Антония возмутило, что дед пришел заниматься правами на музыку Децла и наследие артиста. «Мы пытались договориться, общаться. В какой-то момент не получилось», — добавил он.

Ранее Антоний Толмацкий признался, что жалеет о разгоревшемся в сети скандале из-за продажи квартиры, в которой живет его мать Юлия Киселева.

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