Сын Децла рассказал о запрете использовать фамилию отца

Сын рэпера Децла Антоний заявил, что дед запрещает ему использовать фамилию Толмацкий

Сын культового рэпера Децла Антоний Толмацкий рассказал, что дед запрещает ему подписываться настоящей фамилией во время съемок в различных шоу. Об этом он рассказал на шоу Эльдара Джарахова «Поколения».

По словам 21-летнего юноши, продюсер Александр Толмацкий, который стоял у истоков карьеры сына Децла, долгое время не появлялся в жизни наследника.

«Я родной сын своего отца, это доказано экспертизой. А мой дед звонит на телеканал "Пятница" и орет, что они не имеют права подписывать меня моей фамилией», — заявил Антоний.

Также Антония возмутило, что дед пришел заниматься правами на музыку Децла и наследие артиста. «Мы пытались договориться, общаться. В какой-то момент не получилось», — добавил он.

Ранее Антоний Толмацкий признался, что жалеет о разгоревшемся в сети скандале из-за продажи квартиры, в которой живет его мать Юлия Киселева.