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12:12, 10 июня 2026Культура

Сын Децла ответил на травлю после обвинений матери в выселении

Сын Децла Антоний заявил, что жалеет о распространившемся в сети видео ссоры с матерью
Ольга Коровина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Сын рэпера Децла Антоний Толмацкий признался, что жалеет о разгоревшемся в сети скандале из-за продажи квартиры, в которой живет его мать Юлия Киселева. Об этом он написал в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Толмацкий призвал хейтеров заняться своей жизнью и разбираться с собственными деньгами и семьями. Он отметил, что комментаторам известна лишь малая доля того, что происходит в его семье. По словам сына Децла, ситуация с квартирой является крайне неоднозначной, однако людям «бесполезно что-либо объяснять».

«Я, конечно, малявка и урод, но с тем, что меня мало били, буду крайне не согласен. Скорее моя реакция и есть следствие данной практики», — подчеркнул Антоний.

Ранее Антоний Толмацкий объяснил ситуацию с продажей квартиры, в которой живет его мать. Он заявил, что квартира принадлежит его бабушке. Именно она решила продать дорогую недвижимость, чтобы переехать в две отдельные квартиры.

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